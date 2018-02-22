Республика Корея потратила более $220 тыс. на трехдневный визит северокорейской делегации

ТАСС, 22 февраля. Республика Корея потратила около 240 млн вон (более $223 тыс.) на трехдневный визит в страну делегации из КНДР, в которую вошла родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства объединения Республики Корея.

По его данным, около 130 млн вон (около $121 тыс.) были потрачены на размещение делегации из четырех человек и 18 членов обслуживающего персонала. Еще 50 млн вон ($46,5 тыс.) были израсходованы на транспорт, такая же сумма была потрачена на питание.

В начале 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, результатом которых стала отправка делегации КНДР, состоящей из более чем 500 спортсменов, чиновников и артистов, на Игры в Пхёнчхане. Впоследствии Республику Корея посетила делегация во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Намом, в состав которой входила Ким Ё Чжон. Они провели переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и передали ему приглашение посетить Пхеньян.