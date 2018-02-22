Пенс: безопасность американских школ станет национальным приоритетом

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена сделать безопасность в учебных заведениях главным национальным приоритетом. Об этом в четверг заявил вице-президент страны Майкл Пенс, выступая на конференции представителей консервативных политических сил (Conservative Political Action Conference, CPAC).

Он отметил, что американский лидер планирует встретиться с губернаторами штатов, а также с членами Конгресса США. "Мы сделаем безопасность школ и учащихся в нашей стране нашим ключевым национальным приоритетом. Могу вас всех заверить - президент Трамп и вся наша администрация продолжат действовать решительно, чтобы сделать наши школы безопасными и дать правоохранительным органам и нашим семьям инструменты, которые им нужны, чтобы помочь тем, кто борется с опасными психическими заболеваниями", - сказал Пенс.