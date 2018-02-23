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CNN: зятю Трампа не выдают постоянный допуск к госсекретам США из-за расследования Мюллера

Международная панорама
23 февраля, 7:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

Спецпрокурор Мюллер изучает контакты Кушнера с представителями иностранных государств, а также финансовые сделки с зарубежными партнерами

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НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер до сих пор так и не смог получить постоянный допуск к секретной государственной информации из-за расследования, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

Мюллер проводит разбирательство по широкому кругу вопросов, включая утверждения о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Он также расследует предполагаемый сговор между помощниками американского лидера Дональда Трампа и представителями России. Одним из фигурантов разбирательства является Кушнер, муж дочери президента Иванки Трамп.

Как отмечает CNN, Мюллер изучает его контакты с представителями иностранных государств, а также финансовые сделки с зарубежными партнерами. Это, по данным источников телеканала, является одним из факторов того, что Кушнер до сих пор вынужден пользоваться так называемым временным допуском к сведениям, составляющим государственную тайну. Такой статус, однако, все равно позволяет ему присутствовать на разведбрифингах, которые проводят для Трампа представители спецслужб США, а также иметь доступ к другим конфиденциальным сведениям.

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Ранее CNN сообщала, что Кушнер вступил в противоборство с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли, который решил ужесточить порядок предоставления допуска к сведениям, составляющим гостайну. Данные нововведения, в частности, предусматривают отзыв у сотрудников Белого дома временных допусков к секретным данным в случае, если заявки на постоянный доступ были поданы ими ранее июня прошлого года и до сих пор не были удовлетворены. В число таких лиц входит Кушнер.

В прошлом году конгрессмены-демократы призывали лишить Кушнера допуска к работе с секретными материалами. Соответствующее письмо было направлено на имя юрисконсульта Белого дома. В послании указывалось, что старший советник является "субъектом продолжающегося расследования со стороны ФБР по поводу возможного сговора между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа".

Демократы аргументировали свое требование также участием Кушнера во встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке летом 2016 года. Зять Трампа, подавая запрос о предоставлении ему доступа к секретной информации, изначально не включил сведения о данной встрече в перечень своих контактов с представителями зарубежных государств. Из-за этого ему пришлось отзывать и направлять данный запрос обратно уже в исправленном виде.

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