В Раде зарегистрирован законопроект, откладывающий языковую статью закона "Об образовании"

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Законопроект, позволяющий увеличить переходный период скандальной языковой статьи закона "Об образовании" до пяти лет, зарегистрирован в Верховной раде. Об этом проинформировала в пятницу министр образования и науки Украины Лилия Гриневич делегацию представителей Совета Европы.

"Мы приняли рекомендации Венецианской комиссии и работаем над их имплементацией. В частности, правительство направило в парламент проект закона, предусматривающий увеличение переходного периода до пяти лет - с 2017 до 2023 год. Документ зарегистрирован в Верховной раде", - приводит слова Гриневич пресс-служба министерства. Министр также предложила членам делегации познакомиться с "Дорожной картой имплементации статьи 7 "Язык образования" закона "Об образовании".

Ранее министерство образования и науки согласилось продлить срок вступления в силу языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года, как это предусмотрено рекомендациями Венецианской комиссии. Согласно действующей редакции закона, переход к преподаванию на исключительно украинском языке должен был состояться с 2020 года.

В конце сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на украинском языке. До 2020 года языки нацменьшинств будут преподаваться до пятого класса, после этого весь процесс обучения с 1 класса переходит полностью на украинский язык. Закон "Об образовании" раскритиковали Польша, Болгария, Греция, Румыния, Венгрия, Молдавия и Россия. Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября признала, что закон является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

8 декабря Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи этого закона, рекомендовав Киеву внести в нее поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. В частности, консультативный орган предлагал детализировать эту норму и продлить срок ее вступления в силу.