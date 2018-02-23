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МИД Белоруссии раскритиковал ЕС за продление санкций в отношении Минска

Международная панорама
23 февраля, 19:30 UTC+3 МИНСК МИНСК 23, февраля. /ТАСС

Во внешнеполитическом ведомстве уверены в необоснованности характера наложенных ограничительных мер

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МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. МИД Белоруссии считает, что санкции Евросоюза в отношении Минска носят необоснованный характер, а их продление не отвечает духу нормальных партнерских отношений. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, комментируя решение Совета Евросоюза продлить еще на год ограничительные меры в отношении Минска.

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"Мы ознакомились с сообщением пресс-службы Совета ЕС от 23 февраля 2018 года, санкции с самого начала носили необоснованный характер, - отметил дипломат. - Продление ограничительных мер не отвечает духу нормальных партнерских отношений между Белоруссией и ЕС". Мирончик подчеркнул, что Минск в принципе выступает против использования односторонних санкционных методов в международных отношениях.

Он также обратил внимание на то, что "из-под действия оружейного эмбарго ЕС выведены некоторые виды спортивного оружия". "Подтверждаем нацеленность Белоруссии на развитие прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с ЕС без каких-либо санкций и политических ограничений", - подчеркнул Мирончик.

Ранее Евросоюз принял решение продлить до 28 февраля 2019 года действие оружейного эмбарго против Белоруссии и индивидуальных санкций в отношении четырех человек. Под санкциями остаются Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел страны), Виктор Шейман (бывший глава администрации президента), Юрий Сиваков (ранее занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД). При этом Совет ЕС продлил исключение для экспорта в Белоруссию биатлонного оборудования - его поставки разрешены при условии получения предварительного разрешения компетентных национальных органов в каждом конкретном случае.

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