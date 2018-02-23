CNN: зятю Трампа хотят предоставить ограниченный допуск к госсекретам

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Белый дом разрабатывает способы, которые позволят старшему советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру продолжать заниматься тематикой Ближнего Востока и Китая без полноценного допуска к секретной государственной информации. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в администрации главы государства.

Согласно их данным, сотрудники Белого дома не хотят лишний раз отвлекать Трампа просьбой лично предоставить такой допуск Кушнеру. Старший советник президента, однако, должен каким-то образом получать последние данные разведки и дипломатов о ситуации на Ближнем Востоке и отношениях США с Китаем. Сейчас прорабатывается план, позволяющий добиться поставленной цели, формально не нарушая распоряжение руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли об ужесточении порядка предоставления временного допуска к секретным сведениям. Так, предлагается строго очертить круг вопросов, которыми занимается Кушнер, и в виде исключения предоставлять ему секретную информацию только по этим темам, поясняет телекомпания.

Ранее она сообщала, что Кушнер вступил в противоборство с Келли, чьи нововведения предусматривают, в частности, отзыв у сотрудников Белого дома временных разрешений на допуск к секретным данным в случае, если заявки на постоянный допуск были поданы ими ранее июня прошлого года и до сих пор не удовлетворены. В число таких лиц входит и зять Трампа.

В прошлом году конгрессмены-демократы призывали лишить Кушнера доступа к секретным материалам. Соответствующее письмо было направлено на имя юрисконсульта Белого дома. В послании указывалось, что старший советник является "субъектом продолжающегося разбирательства со стороны ФБР по поводу возможного сговора между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа".

Демократы также аргументировали свое требование участием Кушнера во встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке летом 2016 года. Зять Трампа, подавая запрос на предоставление ему доступа к секретной информации, изначально не включил сведения об упомянутой встрече в перечень своих контактов с представителями других государств. Из-за этого ему пришлось отзывать и отсылать данный запрос обратно уже в исправленном виде.