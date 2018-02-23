Иванка Трамп проинформировала главу Южной Кореи о санкциях США против КНДР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Старший советник президента США, его дочь Иванка Трампа в пятницу лично проинформировала президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о расширении американских санкций в отношении КНДР. Об этом журналистам сообщил представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга.

Иванка Трамп возглавляет американскую президентскую делегацию на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. В пятницу она встретилась с Мун Чжэ Ином в его официальной резиденции. "Она лично поздравила президента Мун Чжэ Ина с проведением Олимпиады и поблагодарила его и первую леди Ким Чжон Сук за их гостеприимство", - отметил представитель.

"Г-жа Трамп передала президенту Мун Чжэ Ину личное послание от президента [Дональда] Трампа касательно объявленных сегодня санкций против Северной Кореи на встрече в сокращенном составе в Голубом доме. Они также обсудили продолжение усилий по совместному оказанию максимального давления на Северную Корею", - добавил он.

Во время специального брифинга министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что у Иванки Трамп есть необходимый допуск для общения с главой Южной Кореи на тему санкций.