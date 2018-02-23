США внесли в санкционные списки по КНДР 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в пятницу объявили самый большой пакет санкций в отношении КНДР из когда-либо вводившихся Вашингтоном, в него вошли 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Об этом сообщила в пятницу представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Сегодня мы объявляем самый масштабный пакет санкций, который мы когда-либо вводили в отношении Северной Кореи", - сказала она. "Мы уверенно предпринимаем действия, направленные на их [КНДР] возможность обходить санкции, а также существенно подорвать возможности режима производить незаконные операции на море, которые помогают транспортировать уголь и топливо в международных водах", - добавила представитель администрации.

"Мы вводим санкции против 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и одно физическое лицо - всего 56 пунктов. Они расположены, зарегистрированы в странах по всему миру, в том числе в Северной Корее, Китае, Сингапуре, Тайване, Гонконге, Маршаловых островах, Танзании, Панаме и Коморы", - сказала она. Спикер добавила, что кампания максимального давления на КНДР, которую проводит Вашингтон, призвана указать Пхеньяну на безальтернативность денуклеаризации Корейского полуострова. "Это [введение новых санкций] делается в рамках кампании максимального давления - подход всего нашего правительства. Мы придерживаемся этих усилий с тем, чтобы усилить давление на северокорейский режим и показать [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну, что для него нет другого пути, кроме денуклеаризации [Корейского полуострова]", - сказала она. "Эти усилия будут продолжены до тех пор, пока мы не увидим изменений в поведении Северной Кореи, пока мы не увидим, что северокорейский режим не сделает выбор для будущего своего народа", - проинформировала этот представитель американского правительства. Представитель администрации также рассказала о стремлении властей США полностью перекрыть поставки топлива в КНДР в обход режима международных и односторонних американских санкций. Смотрите также Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье Как она напомнила, Совет Безопасности ООН ранее уже ввел ограничения на поставки КНДР "очищенного топлива". Эти поставки "снизились на 98% по сравнению с обычными объемами импорта" КНДР такого вида продукции, отметила представитель исполнительной ветви власти США. "Разумеется, мы видим, как они (северяне - прим. ТАСС) пытаются компенсировать это за счет перегрузки [топлива] с судна на судно [в обход санкций]. Что мы делаем, так это пытаемся гарантировать, что существенное сокращение масштабов поступления топлива в Северную Корею, введенное Советом Безопасности, невозможно будет обойти. На это мы и нацеливаемся за счет применения нынешнего транша санкций", - подчеркнула ведущая брифинга.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и спортсменов КНДР. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

До этого произошло очередное обострение ситуации на Корейском полуострове - в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.