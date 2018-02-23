Власти США заявили, что ужесточение режима санкций в отношении КНДР не затрагивает Россию

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Применение Соединенными Штатами самого крупного на сегодняшний день пакета новых санкций в отношении КНДР не затрагивает Россию. Это подтвердила в пятницу на специальном брифинге для журналистов, посвященном ужесточению режима американских санкций в отношении Пхеньяна, представитель администрации США высокого ранга.

"В этом конкретном наборе санкций российских организаций нет", - сказала представитель исполнительной ветви власти США.

Со своей стороны ее коллега - другая ведущая брифинга - заверила, что Вашингтон поддерживает плотный контакт с Москвой по поводу применения против Пхеньяна различных ограничительных мер. "Мы ведем с российским правительством чрезвычайно тесные обсуждения санкций [в отношении КНДР], имплементации санкций и [случаев] применения [американских] санкций в отношении российских организаций", - заявила эта представитель администрации США.

"Конечно, они (россияне - прим. ТАСС) не радуются, когда мы вводим санкции в отношении их организаций. Но они действительно понимают, что мы очень серьезно настроены на имплементацию санкций и запрещение доступа к нашей финансовой системе тем компаниям и институтам, которые, как мы выясняем, нарушают режим санкций [в отношении КНДР]. Этот процесс продолжается, как и в случае с любыми другими нашими партнерами в мире. Мы действительно пытаемся обмениваться с ними информацией, побуждать их рассматривать ту или иную злонамеренную деятельность, которую мы выявляем, но в конце концов мы должны защищать свою финансовую систему, и именно на это нацелены наши санкции", - сказала ведущая брифинга, который был организован Белым домом.

"Мне кажется, они это понимают", - добавила представитель администрации.

США решили ввести рестрикции в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и одного физического лица из КНДР, Китая, Сингапура, Гонконга, Танзании, Панамы и с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов.