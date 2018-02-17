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Пенс: США не ослабят давление на КНДР до свертывания ее ракетно-ядерной программы

Международная панорама
17 февраля, 21:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, февраля. /ТАСС

Вице-президент Соединенных Штатов также упомянул КНДР в контексте противодействия государствам, которые Вашингтон обвиняет в спонсировании международного терроризма

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НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа полна решимости не ослаблять давление на КНДР, пока Пхеньян не свернет свою ракетно-ядерную программу. Об этом заявил в субботу в Далласе (штат Техас) вице-президент Майкл Пенс. Трансляцию выступления вела общественно-политическая организация WFAA, на мероприятии которой выступал Пенс.

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"На прошлой неделе мы все рукоплескали сборной США на Олимпиаде [в Республике Корея]. Мы с нашими союзниками заняли решительную позицию и дали ясно понять, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать максимальное давление на диктатуру Северной Кореи, пока она не перестанет угрожать нашей стране и не свернет раз и навсегда свою ракетно-ядерную программу", - подчеркнул Пенс.

Он упомянул КНДР в контексте противодействия государствам, которые Вашингтон обвиняет в спонсировании международного терроризма. "Мы ведем борьбу с радикальным исламизмом на территории противника и на своих условиях. Мы поставили государства-спонсоров терроризма на счетчик, при нашей администрации Соединенные Штаты никогда не станут сертифицировать ужасную ядерную сделку с Ираном, который дестабилизирует обстановку в регионе", - сказал вице-президент США. Он обещал, что Соединенные Штаты "не будут знать покоя, пока не завершат разгром" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в первую очередь на территории Сирии и Ирака.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс в интервью газете The Washington Post заявил, что Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с КНДР. Он рассказал, как обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое начнет сначала Республика Корея и потенциально Соединенные Штаты вскоре после того. Пенс сказал, что это "максимальное давление и одновременно с этим взаимодействие".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Олимпиада-2018 Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
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