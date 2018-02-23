Минфин США предупредил о риске введения санкций против тех, кто продолжит торговлю с КНДР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили государства и организации по всему миру о рисках введения санкций в отношении них в том случае, если они будут продолжать импортировать грузы из КНДР и отправлять туда товары по морю. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства финансов США.

"Помимо пакета санкций, управление по контролю над иностранными активами выпустило глобальное предупреждение по поводу судоходства..., чтобы предупредить о существенных рисках введения санкций для тех, кто продолжает разрешать переправку по морю товаров в КНДР и из КНДР", - говорится в документе.

Ранее было объявлено, что Вашингтон вводит самый масштабный пакет санкций против КНДР, в который вошли 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Этим шагом США хотят помешать КНДР транспортировать уголь и топливо, изолировав страну и лишив ее возможности торговать с другими государствами.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

До этого произошло очередное обострение ситуации на Корейском полуострове - в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.