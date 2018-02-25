Трамп: Обаму предупреждали о возможном вмешательстве в выборы, но он ничего не предпринял

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Вмешаться в президентские выборы 2016 года в США могли не только "россияне", но и другие стороны. С таким предположением в интервью телеканалу Fox News в воскресенье выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вновь упрекнув своего предшественника демократа Барака Обаму в том, что он был предупрежден о возможном внешнем вмешательстве в избирательную кампанию и ничего не предпринял.

"И, кстати, я должен сказать: Обама был президентом во время всей этой истории с вмешательством, или как бы вы там это назвали, с россиянами и, возможно, с другими, - сказал Трамп. - Он должен был позаботиться об этом, и он этого не сделал". "Он был предупрежден и ничего не сделал. Это еще хуже", - добавил он.

При этом Трамп в очередной раз отверг утверждения о существовании некоего сговора его штаба с российскими властями. "Я не делал никаких телефонных звонков, не устраивал никаких встреч, ничего. Нет никакого сговора, я говорю это любому, кто спрашивает", - подчеркивал президент.

Москва неоднократно отвергала все утверждения о попытках вмешаться в избирательные процессы в США.

Претензии к демократам

Трамп также заявил, что считает ненормальной ситуацию, при которой его администрация фактически лишилась возможности взаимодействовать с российским правительством из-за скандала о приписываемом Москве вмешательстве в ход американских выборов. Он напомнил, что такие представители Демократической партии США, как конгрессмен Адам Шифф и сенатор Марк Уорнер, стремились собрать компрометирующий материал на республиканцев, используя контакты в России.

"Его [Шиффа] обвел вокруг пальца кто-то, выдававший себя за россиянина. И ваш сенатор Уорнер также был облапошен. То есть им можно вести такие делишки, но если у нас происходит контакт какого бы то ни было рода с кем-то, даже в тех случаях, когда вопрос не касается ничего важного - это большое дело!" - заявил президент.

Помимо этого, американский лидер высказался и в адрес своей соперницы на выборах 2016 года, кандидата от демократов и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. По его словам, она была "кандидатом хуже" и неправильно вела свою кампанию, допустив ошибки в ряде штатов. "Россияне здесь не при чем", - добавил он.