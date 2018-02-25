Politico: Трамп распорядился провести военный парад в День ветеранов 11 ноября

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Президент Дональд Трамп определился с тем, когда хотел бы увидеть в столице военный парад, - на День ветеранов 11 ноября. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на представителя администрации США.

По его словам, помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер направил служебную записку, датированную 20 февраля, министру обороны Джеймсу Мэттису, в которой говорится, что Трамп выбрал эту дату, и Пентагону следует приступить к выполнению данного распоряжения. В документе указывается, что парад должен начаться у Белого дома и завершиться у здания Конгресса США.

О том, что у Трампа появилась такая идея, сообщила первой 6 февраля газета The Washington Post. Согласно ее источникам, президент во время совещания 18 января в Пентагоне дал ясно понять, что "хотел бы, чтобы в Вашингтоне состоялся крупный военной парад", подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Франции.

Мэттис тогда же подтвердил журналистам, что Трамп попросил рассмотреть такую возможность. Как он отметил, "соответствующее поручение будет дано военным специалистам, которые занимаются такого рода мероприятиями". "Они подготовят варианты, включая предполагаемые затраты, и я все это представлю в Белый дом", - сказал министр.

По данным телекомпании CNN, Пентагон рассматривал как минимум два варианта - приурочить парад к Дню независимости, отмечаемому 4 июля, или к 100-летию окончания Первой мировой войны 11 ноября.

Пресс-служба столичного мэра сразу же восприняла в штыки инициативу Трампа, заявив, что он "будет сам платить" за подобное мероприятие. Торжества 4 июля по случаю Дня независимости и так проходят в американской столице ежегодно. Они традиционно включают скромный по масштабам парад с участием нескольких немногочисленных воинских подразделений, концерт у здания Конгресса США и вечерний салют.

Ранее в субботу в интервью телеканалу Fox News Трамп допустил возможность проведения военного парада 11 ноября в один из национальных праздников страны - День ветеранов.

"Мы говорим, вероятно, о Дне ветеранов, это еще предварительно, [сейчас] идут большие обсуждения",- отметил он. 11 ноября также будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны.

При этом Трамп указал, что ему понравилось бы, если бы военный парад провели 4 июля - в День независимости США - в Вашингтоне. По его словам, военнослужащие и техника могут пройти по центральной улице Пенсильвания-авеню, а над ними пролетят военные самолеты.

"Будет большой представительный парад, будет много пролетов самолетов. Я считаю, что это очень важно и имеет большое значение для духа страны", - сказал президент. Он подчеркнул, что власти постараются провести парад "по разумной цене".

Реакция Пентагона

В министерстве обороны не скрывают, что пока нет ясности, где изыскать средства на парад. Высказываются даже предположения привлечь частных спонсоров. Руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни на слушаниях в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США 14 февраля предположил, что затраты на это мероприятие могут составить от $10 млн до $30 млн, в зависимости от числа военнослужащих и привлеченной техники.

В последний раз в Вашингтоне крупный военный парад был проведен в июне 1991 года в ознаменование победы в войне в районе Персидского залива, когда США вместе с союзниками в ходе операции "Буря в пустыне" вынудили Ирак вывести свои войска из Кувейта. Тогда были задействованы 8,8 тыс. военнослужащих и тяжелая боевая техника, по улицам прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация. За ними наблюдали порядка 200 тыс. зрителей. Парад обошелся бюджету примерно в $12 млн на тот момент, а в пересчете на сегодняшний день его стоимость составила бы около $22 млн.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис говорил, что оборонное ведомство рассматривает различные варианты проведения парада, окончательное же решение примет глава государства.

Есть и несколько логистических проблем, над которыми сейчас ломают голову военные специалисты: как доставить в столицу, к примеру, танки и сделать так, чтобы они своими гусеницами не повредили асфальтовое покрытие улиц.

Некоторые военачальники выражают недовольство по поводу того, что придется отвлекать от боевой подготовки ряд подразделений.

Критика со стороны Конгресса

Демократы в Конгрессе намерены заблокировать выделение средств из казны на проведение военного парада. Об этом сообщила газета The Hill, отметив, что сенатор Бен Кардин и конгрессмен Марк Висей уже представили на рассмотрение своих палат соответствующие законопроекты.

"Наши Вооруженные силы - лучшие в мире, и нет необходимости устраивать бряцание оружием, чтобы продемонстрировать нашу военную технику", - подчеркнул в письме к коллегам в Сенате Кардин. Висей, в свою очередь, выразил убеждение в том, что идея Трампа с парадом - "пропагандистская уловка, нацеленная на то, чтобы повысить его рейтинг". "Деньги, которые могут быть истрачены на парад, нужны нашим ветеранам и тем, кто сейчас находится на службе", - заметил он в распространенном заявлении.

Согласно обнародованным 20 февраля результатам общенационального опроса общественного мнения, проведенного Квиннипиакским университетом, большинство американцев (61%) неодобрительно отзываются об этой идее Трампа. Лишь 26% восприняли ее с энтузиазмом. По мнению двух третей респондентов, миллионам долларов, которые предполагается затратить на парад, можно было бы найти и лучшее применение.

В День ветеранов американцы воздают почести участникам всех войн, которые когда-либо вела страна. В соответствии с данными правительства США, в ходе Первой мировой войны, начавшейся в 1914 году, погибли 116,5 тыс. американских военнослужащих, 200 тыс. получили ранения.

История Дня ветеранов берет начало с 1919 года, когда президент Вудро Вильсон объявил 11 ноября Днем перемирия в честь первой годовщины победы союзников по Антанте в мировой войне. В 1926 году праздник был включен в число других общенациональных торжеств. В 1954 году он был переименован в День ветеранов.