Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: любой диалог с КНДР должен завершиться денуклеаризацией Корейского полуострова

Международная панорама
25 февраля, 20:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, февраля. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс добавила, что "кампания по оказанию максимального давления" на КНДР должна продолжаться до тех пор, пока страна не откажется от ядерного оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Денуклеаризация Корейского полуострова должна стать результатом какого-либо диалога с КНДР. Это подчеркнула в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Смотрите также
Испытание баллистической ракеты в Северной Корее

Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира

"США, Республика Корея и международное сообщество согласились с тем, что денуклеаризация [Корейского полуострова] должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей, - отметила она. - Кампания по оказанию максимального давления [на КНДР] должна продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия".

"Администрация президента Дональда Трампа привержена достижению полной, поддающейся проверке и безвозвратной денуклеаризации Корейского полуострова, - добавила пресс- секретарь Белого дома. - Как говорил президент Трамп, перед Северной Кореей откроется яркий путь, если она выберет денуклеаризацию".

"Мы посмотрим, действительно ли поступившее сегодня от Пхеньяна послание о том, что они желают провести переговоры, является первым шагом на пути к денуклеаризации, - подчеркнула Сандерс. - Тем временем США и весь остальной мир должны и дальше ясно давать понять Северной Корее, что разработка ядерной и ракетной программ - это тупиковый путь".

Как сообщил в воскресенье официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гём по итогам встречи с членами делегации КНДР, Пхеньян согласился с тем, что "отношения Северной Кореи и США должны развиваться параллельно с взаимоотношениями Пхеньяна и Сеула". По словам Ким Ый Гёма, "у Севера есть достаточные намерения для проведения диалога с США".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: мощный взрыв прогремел в продовольственном магазине в английском Лестере
2
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
3
Samsung представил новые смартфоны Galaxy S9 и S9+
4
Старейший экскурсовод Петербурга — о халтуре, большевиках и слезах китайских туристов
5
Израильский истребитель F-16 был сбит ПВО Сирии из-за ошибки пилотов
6
NY Post назвала российских хоккеистов, выигравших ОИ-2018, "командой без страны"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама