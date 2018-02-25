Белый дом: любой диалог с КНДР должен завершиться денуклеаризацией Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Денуклеаризация Корейского полуострова должна стать результатом какого-либо диалога с КНДР. Это подчеркнула в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"США, Республика Корея и международное сообщество согласились с тем, что денуклеаризация [Корейского полуострова] должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей, - отметила она. - Кампания по оказанию максимального давления [на КНДР] должна продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия".

"Администрация президента Дональда Трампа привержена достижению полной, поддающейся проверке и безвозвратной денуклеаризации Корейского полуострова, - добавила пресс- секретарь Белого дома. - Как говорил президент Трамп, перед Северной Кореей откроется яркий путь, если она выберет денуклеаризацию".

"Мы посмотрим, действительно ли поступившее сегодня от Пхеньяна послание о том, что они желают провести переговоры, является первым шагом на пути к денуклеаризации, - подчеркнула Сандерс. - Тем временем США и весь остальной мир должны и дальше ясно давать понять Северной Корее, что разработка ядерной и ракетной программ - это тупиковый путь".

Как сообщил в воскресенье официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гём по итогам встречи с членами делегации КНДР, Пхеньян согласился с тем, что "отношения Северной Кореи и США должны развиваться параллельно с взаимоотношениями Пхеньяна и Сеула". По словам Ким Ый Гёма, "у Севера есть достаточные намерения для проведения диалога с США".