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Президент Республики Корея призвал США смягчить условия для диалога с КНДР

Международная панорама
26 февраля, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Мун Чжэ Ин считает, что Пхеньяну нужно показать готовность к денуклеаризации

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ТАСС, 26 февраля. Соединенные Штаты должны смягчить условия для диалога с КНДР и как можно скорее сесть за стол переговоров. С таким заявлением выступил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

"Недавно КНДР показала свою открытость для активного вовлечения Соединенных Штатов в переговоры, США также говорят о важности диалога. Соединенным Штатам необходимо снизить барьеры для переговоров с КНДР, а ей нужно показать готовность к денуклеаризации. Важно, чтобы США и КНДР как можно скорее сели вместе [за стол переговоров]", - цитирует агентство Reuters заявление южнокорейского лидера, сделанное на встрече в Сеуле с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун.

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Ранее представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Тэ Хён выражал надежду на скорое начало конструктивного диалога между КНДР и США.

25 февраля возглавляемая заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем северокорейская делегация посетила в Республике Корея церемонию закрытия зимних Олимпийских игр. Представители делегации заявили о согласии Пхеньяна параллельно развивать отношения с Сеулом и Вашингтоном, а также о том, что "у Севера есть достаточные намерения для проведения диалога с США". Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что денуклеаризация Корейского полуострова должна стать результатом любого диалога с КНДР.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

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