Белый дом: реализация ядерной и ракетной программ заводит КНДР в тупик

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американская администрация убеждена, что реализация ядерной и ракетной программ заводит КНДР в тупик. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она признала, что завершившиеся в воскресенье в южнокорейском Пхёнчхане Олимпийские игры "были также важны с дипломатической точки зрения" в свете присутствия на них высокопоставленной делегации КНДР. У эмиссаров Пхеньяна состоялась часовая встреча с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

"В пятницу США объявили о введении самого крупного пакета санкций в отношении Северной Кореи. Компаниям и странам во всем мире следует знать, что администрация Трампа на 100% привержена перманентной денуклеаризации Корейского полуострова. И мы внимательно следим за тем, кто присоединяется к нам в полном соблюдении санкций США и ООН. Мы продолжим вести кампанию оказания максимального давления на режим", - заявила официальный представитель Белого дома.

Одновременно она сигнализировала о том, что США не исключают в перспективе проведения переговоров с КНДР.

"Мы также считаем, что Северной Корее доступен более светлый путь. Она выразила желание вести переговоры. Но позвольте нам со всей ясностью заявить: денуклеаризация должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей. Пока это не произойдет, США и мир [в целом] должны извещать о том, что реализация ядерной и ракетной программ Северной Кореи - это путь в тупик", - сказала Сандерс.

Как сообщил в воскресенье официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гём по итогам встречи с представителями Севера, делегация КНДР согласилась параллельно развивать отношения с Республикой Корея и США. "<...> У Севера есть достаточные намерения для проведения диалога с США", - отметил Ким Ый Гём, цитируя представителей руководства КНДР.