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Белый дом: реализация ядерной и ракетной программ заводит КНДР в тупик

Международная панорама
26 февраля, 23:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, февраля. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США продолжат вести кампанию оказания максимального давления на Пхеньян

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ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американская администрация убеждена, что реализация ядерной и ракетной программ заводит КНДР в тупик. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Она признала, что завершившиеся в воскресенье в южнокорейском Пхёнчхане Олимпийские игры "были также важны с дипломатической точки зрения" в свете присутствия на них высокопоставленной делегации КНДР. У эмиссаров Пхеньяна состоялась часовая встреча с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

"В пятницу США объявили о введении самого крупного пакета санкций в отношении Северной Кореи. Компаниям и странам во всем мире следует знать, что администрация Трампа на 100% привержена перманентной денуклеаризации Корейского полуострова. И мы внимательно следим за тем, кто присоединяется к нам в полном соблюдении санкций США и ООН. Мы продолжим вести кампанию оказания максимального давления на режим", - заявила официальный представитель Белого дома.

Одновременно она сигнализировала о том, что США не исключают в перспективе проведения переговоров с КНДР.

"Мы также считаем, что Северной Корее доступен более светлый путь. Она выразила желание вести переговоры. Но позвольте нам со всей ясностью заявить: денуклеаризация должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей. Пока это не произойдет, США и мир [в целом] должны извещать о том, что реализация ядерной и ракетной программ Северной Кореи - это путь в тупик", - сказала Сандерс.

Как сообщил в воскресенье официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гём по итогам встречи с представителями Севера, делегация КНДР согласилась параллельно развивать отношения с Республикой Корея и США. "<...> У Севера есть достаточные намерения для проведения диалога с США", - отметил Ким Ый Гём, цитируя представителей руководства КНДР.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Сандерс, Сара
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Олимпиада-2018 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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