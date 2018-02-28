Reuters: лидер КНДР использовал бразильский паспорт для визы в страны Запада в 1990-х

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир использовали бразильские паспорта, выданные на чужие имена, для получения виз в западные страны в 1990-е годы. Это утверждает во вторник агентство Reuters, ссылаясь на источники в европейских спецслужбах.

По его данным, оба паспорта были выданы посольством Бразилии в Праге (Чехия) в 1996 году. Агентство опубликовало фотокопии первых страниц этих документов. По информации агентства, современные технологии по распознаванию лиц подтвердили личности чиновников, которые в бразильских паспортах значатся как уроженцы города Сан-Паулу.

"Они использовали эти бразильские паспорта, в которых явно видны фотографии Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, в попытке получить визы в иностранных посольствах", - цитирует Reuters одного из сотрудников западных спецслужб, говорившего на условиях анонимности. В материале агентства не сообщается, о каких конкретно государствах идет речь. Уточняется лишь, что это по меньшей мере "две западные страны". Были ли визы в итоге получены, также не сообщается.

По данным агентства, посольство КНДР в Бразилии отказалось от комментариев. Телеканал Globo в свою очередь сообщил, что МИД Бразилии проверяет обнародованную агентством информацию.

По данным зарубежной печати, Ким Чен Ын получил среднее образование в Международной школе в Берне (Швейцария) в 1996-2001 годах.