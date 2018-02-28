США обвинили Россию в несоблюдении режима прекращения огня в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Москва не придерживается условий перемирия в Сирии, за которое проголосовал Совет Безопасности ООН, в том числе сама Россия. С таким утверждением выступила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я бы указала, что Россия, разумеется, не соблюдает это прекращение огня. Она не придерживается прекращения огня, так как продолжает спонсировать и поддерживать правительство Башара Асада. Это трагично", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы видим, что вследствие этого [гибнут] мирные граждане, и вы все смотрели [соответствующие] видеозаписи", - утверждала Науэрт. "Многие из вас являются родителями, и мы видим, что дети страдают и гибнут <...>. Мировое сообщество заявило, что это должно прекратиться", - продолжала она.

"Я нахожу ироничным то, что Россия призывает к созданию "гуманитарного коридора", "гуманитарной зоны", - сказала американский дипломат. - Знаете, что является гуманитарной зоной? Вся Сирия, а не один маленький район, который Россия пытается... вычленить. Этим должна быть вся страна, потому что с этим в резолюции Совета Безопасности ООН согласились Россия и другие 15 государств".

Науэрт имела в виду резолюцию СБ ООН 2401, принятую в конце прошлой недели.