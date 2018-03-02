Норвегия сообщила ФБР о фальсификации заявки на выдвижение Трампа на премию мира

ОСЛО, 2 марта. /ТАСС/. Полиция Норвегии запросила помощи ФБР США в расследовании дела о подаче сфабрикованной заявки на выдвижение главы Белого дома Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом заявил директор Норвежского нобелевского института Улав Ньёльстад, слова которого в четверг были опубликованы в газете The Washington Post.

Ранее он сообщил Норвежской государственной телерадиокомпании, что у сотрудников института есть веские основания полагать, что Трампа два года подряд номинировали на премию мира по подложным документам. Ньёльстад пояснил, что лично связался с человеком, от лица которого был подана вызывавшая подозрения заявка. Тот подтвердил, что не направлял этот документ в Норвежский нобелевский институт. Личность этого человека, который обладает правом выдвигать людей и организации на Нобелевскую премию мира, не раскрывается.

"Каждый год мы получаем много не подходящих нам заявок - в каких-то случаях пропущен срок подачи, в других выясняется, что отправитель в действительности не может выдвигать кандидатов на премию, - отметил Ньёльстад. - Однако, насколько мне известно, это первый случай, когда заявка была подделана кем-то, кто прикидывался другим человеком".

В конце января директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль заявил, что Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира 2018 года. По словам эксперта, его уже второй год подряд номинирует некий гражданин США, причем с весьма необычной формулировкой. Трампу предлагается вручить награду за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы", а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального "сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы". По словам Урдаля, данная информация была получена институтом на условиях конфиденциальности.

Урдаль, как и его предшественник Кристиан Берг Харпвикен, собирает из разных источников сведения о том, кого именно каждый год выдвигают на премию мира. Списки с именами тех, кто был номинирован на Нобелевские премии, по традиции секретны - лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятых решений.

Впрочем, информация о некоторых кандидатах каждый год попадает в СМИ от тех, кто воспользовался своим правом номинирования. Им обладают бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов и университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.