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Дональд Трамп в третий раз выдвинут на Нобелевскую премию мира

Общество
31 января, 18:02 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 31, января. /ТАСС

Глава Белого дома был выдвинут за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы"

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ОСЛО, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп третий год подряд будет находиться в числе кандидатов на присуждение Нобелевской премии мира. О том, что глава Белого дома номинирован на престижную награду, норвежскому сетевому изданию Nettavisen сообщил директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль.

"Я могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее я ничего не могу сообщить о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что [Трампа] выдвинул американец", - заявил изданию Урдаль.

По словам эксперта, Трамп был выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в 2017 году - за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы", а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального "сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы".

Урдаль, как и его предшественник на посту главы института Кристиан Берг Харпвикен, собирает из разных источников информацию о том, кого именно каждый год выдвигают на Нобелевскую премию мира. Согласно сложившейся традиции, список номинантов не оглашается. Лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятого решения. Тем не менее каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования.

Вот уже больше 15 лет директора норвежского исследовательского института каждый год публикуют свои короткие и длинные списки неофициальных фаворитов на присуждение премии мира.

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