Юнкер заявил, что не заставляет Сербию выбирать между ЕС и Россией

ТАСС, 3 марта. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не заставляет Сербию делать выбор между Россией и Евросоюзом.

"Я не просил сербов делать выбор, поскольку у них должны быть нормальные отношения с Россией и настолько хорошие отношения с Европой, насколько это возможно", - заявил глава Еврокомиссии в пятницу в интервью телеканалу Euronews.

16 февраля в интервью Euronews министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что постановка выбора для Сербии о развитии отношений либо с Россией, либо с Западом - это те же "грабли", что привели к украинскому кризису. По словам Юнкера, сравнивать Сербию с Украиной невозможно, а процесс европейской интеграции не направлен против кого-либо.

"Все партнеры в регионе проводят слаженную внешнюю политику, но у сербов другая позиция, потому что они не присоединяются к процессу санкций", - отметил Юнкер. В то же время он заявил, что "по мере приближения к вступлению в Евросоюз" cербам "нужно также привести внешнюю политику в соответствие с остальными странами". "Но это не вопрос краткосрочных перспектив", - добавил Юнкер.