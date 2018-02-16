Лавров: выбор между РФ и Западом для Сербии - те же "грабли", что и для Украины

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Постановка выбора для Сербии о развитии отношений либо с Россией, либо с Западом - это те же "грабли", что привели к украинскому кризису. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Пытаться опять требовать от Белграда сделать выбор - либо ты с Россией, либо с Западом - означает наступать на те же грабли, которые привели к украинскому кризису, когда общество пытались разорвать на части, прямо требуя от предыдущего президента [Виктора Януковича] последовать ультимативному требованию", - отметил Лавров.

Он напомнил, что у Сербии есть достаточно продвинутые отношения с ЕС, есть отношения с НАТО, "одновременно Сербия имеет зону свободной торговли с Россией, начинает переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС [Евразийским экономическим союзом] и поддерживает контакты с ОДКБ [Организацией Договора о коллективной безопасности], в том числе являясь наблюдателем в ее парламентской ассамблее". "Я считаю, что это абсолютно естественное развитие внешних связей Сербии", - сказал глава МИД РФ.

При этом он выразил надежду, что к Западу, "который этот сценарий на Украине разыграл, все-таки пришло отрезвление". "То, что сейчас Запад раздражен совершенно аррогантными действиями киевского руководства, раздражен разгулом преступности, коррупцией, тем, что балом на Украине правит совсем не президент, а влияющая на него радикальная партия войны, включая откровенных неонацистов, для меня абсолютно ясно, - продолжил министр. - Я это слышу в доверительных беседах от своих западных коллег. Но они поддержали антиконституционный переворот и оказались в абсолютно позорной ситуации, когда европейские страны засвидетельствовали договоренность, достигнутую в феврале 2014 года между тогдашним президентом и оппозицией, и не смогли предотвратить слом этой договоренности буквально на утро".

"Я уверен, что они все это прекрасно понимают, - сказал Лавров. - Но, задрав ставки в пользу нынешней украинской власти, видя все ее недостатки и пороки, уже не могут без потери политического лица об этом говорить публично".

Сербия не превратится в пороховую бочку

Вступление Сербии в Евросоюз, по мнению главы российской дипломатии, не превратит ее в пороховую бочку, если ЕС не будет "закрывать глаза на бесчинства, которые творятся в Косове". "Это особые и отдельные проблемы, - пояснил он. - Но просто сопоставьте факты: нет практически ни одной балканской страны, где американский посол вместе с европейскими послами не требовали бы от руководства перестать дружить с Россией. Они это делают публично, в Сербии уж точно".

Он также отметил, что Москва предлагает взаимовыгодные проекты в регионе. "Мы никогда не требуем от наших партнеров на Балканах или где-то еще перестать развивать отношения с той или иной страной. Вот в этом коренное отличие нашей внешней политики от внешней политики Запада", - подчеркнул министр.

"Когда говорят, что Россия вмешивается в какие-то внутренние процессы, не приводя ни одного факта, я все-таки считаю, что независимые и объективные СМИ должны показывать те действия, которые открыто предпринимаются западными странами, на тех же Балканах, с публичными требованиями перестать дружить с Российской Федерацией", - заявил Лавров.