Совет ЕС обсудил в Софии вопросы евроинтеграции Балкан и проблемы безопасности

СОФИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Пресс-конференция главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и вице-премьера, министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой завершила в пятницу двухдневную неформальную встречу в Софии глав МИД 28 стран сообщества и пяти государств-кандидатов на членство в ЕС в рамках председательства Болгарии в Совете ЕС. Саммит прошел в формате "Гимних", все заседания проводились в закрытом режиме, чтобы обеспечить свободный обмен мнениями по актуальным темам - ситуации в Сирии и КНДР, вопросам евроинтеграции стран Западных Балкан.

Региональный конфликт с глобальным воздействием

Гуманитарная ситуация в Сирии и перспективы разрешения этого конфликта были ключевой темой Софийского саммита. Уже в первый день форума этот вопрос обсуждался на рабочем обеде руководителей внешнеполитических ведомств европейского сообщества, где говорилось о предстоящей 24-25 апреля в Брюсселе Международной донорской конференции, посвященной Сирии.

Могерини сообщила, что предстоящая встреча будет посвящена двум главным темам. "Первая тема - гуманитарная поддержка Сирии и соседних стран - Ливана, Иордании и Турции. И вторая, возможно, даже более важная, - поддержка политического процесса под руководством ООН в Женеве. Это единственный путь начать реальный политический переход в стране, чтобы Сирия действительно смогла стать домом для всех сирийцев, сохранить разнообразие в своем обществе", - подчеркнула Могерини.

Глава европейской дипломатии считает, что "в Сирии, чтобы у страны было будущее, необходимо добиться не только военной победы, но и победы в социальном и психологическом аспектах". "Поддержка Евросоюза для сирийской оппозиции и переговоров в Женеве также исключительно важна. ЕС готов мобилизовать ресурсы, которые необходимы для восстановления страны и демократического перехода в Сирии", - отметила она.

Вице-премьер и министр иностранных дел Болгария Екатерина Захариева подчеркнула, что приоритетом болгарского председательства в Совете ЕС являются, в том числе, и "забытые конфликты". "Один из приоритетов нашего европредседательства - забытые конфликты. Конфликты, которые продолжаются так долго, что к ним все привыкли и вспоминают о них только тогда, когда снова возникает напряжение. Хорошо, что мы не забываем о Сирии, но в последние недели ситуация с безопасностью там ухудшается, вся демократичная общественность должна включиться в решение конфликта, все вместе мы должны урегулировать этот региональный конфликт с глобальным воздействием".

Предстоящая конференция по Сирии станет второй по счету. Предыдущая встреча, посвященная гуманитарной ситуации в Сирии, состоялась в Брюсселе в апреле 2017 года. По ее итогам удалось собрать €6 млрд.

Олимпийский шанс КНДР

Отдельной темой на саммите дипломатов ЕС была заявлена корейская тема, по итогам обсуждения которой Могерини подтвердила, что Евросоюз продолжит придерживаться жесткого санкционного режима в отношении КНДР. "У нас есть жесткий санкционный режим, и это будет продолжено", - сказала она.

При этом Могерини подчеркнула, что и "дипломатический путь (диалог по денуклеаризации КНДР - прим. ТАСС) должен быть продолжен". "Нам необходимо сохранить дипломатические возможности, сейчас, во время Олимпиады, мы видим позитив в развитии ситуации, но хотим понять, что нас ждет в будущем", - отметила она.

Могерини также проинформировала, что глава МИД Республики Корея будет приглашен на встречу в Брюссель, чтобы скоординировать позиции.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Однако в начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.

Перспектива для Западных Балкан

Страны Западных Балкан имеют реальный шанс стать членами Европейского союза к 2025 году. Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, подводя итоги саммита.

"Дата присоединения должна быть горизонтом для стран-кандидатов, но критерии присоединения к ЕС при этом должны быть соблюдены. 2025 год - это реалистичная и возможная перспектива", - сказала Захариева.

Вице-премьер подчеркнула, что во время болгарского председательства в Совете ЕС страны Западных Балкан должны сделать решительные шаги на пути к евроинтеграции. "В апреле должен быть представлен доклад по странам-кандидатам, я надеюсь, что в июне Совет ЕС примет решение о начале переговоров со Скопье и Тираной, вероятность того, что это случится, весьма высока. Но эти государства должны работать интенсивно, чтобы этот шанс был реализован".

"Стратегия ЕС по отношению к государствам Западных Балкан, которая была объявлена 6 февраля, предусматривает тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, борьбе с терроризмом, решении проблем миграционного кризиса, обеспечении безопасности в энергетической сфере, решении вопросов, связанных с экономическим и социальным развитием. Мы согласились с тем, что эти обязательства должны быть взаимными и ЕС должен помочь экономическому развитию стран-кандидатов. Страны Западных Балкан это не задний двор, а часть Европы, ее сердце, поэтому там не должно быть стран, которые бы остались вне процесса евроинтеграции", - подчеркнула Захариева.

Глава МИД Болгарии вместе с Федерикой Могерини выразили удовлетворение ходом диалога между Республикой Македонией (РМ) и Грецией, подчеркнув, что решение вопроса о названии государства поможет присоединению РМ к НАТО и ЕС.

"Мы поддерживаем диалог между Афинами и Скопье, он оказывает позитивное действие. Но вопросы двухсторонних отношений очень деликатный вопрос. Однако возможность решить проблему сейчас есть. Это создаст новые перспективы не только для этих стран, но и всего региона. Я поддерживаю этот диалог, надеюсь, что скоро будут позитивные результаты", - сказал Могерини.

Также она предположила, что успех будет достигнут и в диалоге Сербии и Косово. "Я реалистично оптимистична и думаю, что диалог приведет к результату к концу нашего мандата, то есть к концу 2019 года", - сказала она.

Могерини подчеркнула, что видит настрой лидеров Сербии и Косово продвигать диалог. "Это позитивно", - добавила она.

Гимнихские встречи

Неформальные встречи в формате "Гимних" получили свое название в честь замка в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где в 1974 году впервые прошло такое заседание. Они обычно организуются раз в полгода в стране, председательствующей в Совете ЕС.

Гимнихские встречи глав МИД ЕС обычно проводятся дважды в год - в конце зимы и в начале осени. Их главная особенность - строгое сохранение конфиденциальности: все дискуссии проводятся за закрытыми дверьми. Программа встречи также носит условный характер: министры имеют возможность в свободной форме обсуждать наиболее острые политические проблемы, стоящие перед ЕС, которые они считают нужным затронуть. Официальные решения, заявления и коммюнике по итогам форума не предусмотрены.

Общение министров с журналистами зависит исключительно от собственного желания последних, а свои заявления они могут сделать либо по прибытии на форум, либо в частном порядке.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС - одно из важнейших событий в рамках болгарского председательства в Совете ЕС. Ход форума освещали более 100 журналистов из разных стран.