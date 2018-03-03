Посол Ирана в РФ: кризис в Йемене нельзя урегулировать военным путем или санкциями

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Кризис в Йемене может быть решен только через установление национального диалога, а не с помощью санкций или эмбарго. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол Ирана в России Мехди Санаи.

Комментируя решение Москвы наложить вето в Совете Безопасности ООН на несогласованную резолюцию о продлении санкций в отношении Йемена, иранский дипломат назвал этот шаг "мудрой позицией". "Кризис в Йемене нельзя урегулировать военным путем, санкциями и созданием эмбарго, - подчеркнул он. - Исламская Республика Иран и Российская Федерация всегда поддерживали политические методы и установление национального межйеменского диалога".

Санаи также отметил, что вето на указанную резолюцию говорит об "увеличивающейся роли России на Ближнем Востоке и, с другой стороны, свидетельствует о реальном взгляде Москвы на урегулирование региональных вопросов". "Народ Йемена на протяжении длительного времени испытывает трудности из-за экономического и гуманитарного эмбарго со стороны своих соседей, - пояснил посол. - Выражаю надежду на то, что для снятия эмбарго в отношении йеменского народа в Совете Безопасности будут предприняты все необходимые шаги".

Российское вето

26 февраля Россия заблокировала принятие несогласованного проекта резолюции Совета Безопасности ООН о продлении режима санкций в отношении Йемена, в котором выдвигались обвинения в адрес Ирана в незаконных поставках оружия мятежникам-хуситам. Сразу после этого на голосование был вынесен российский вариант документа, который был принят единогласно.

За несогласованный документ, подготовленный Великобританией, проголосовали 11 государств при двух высказавшихся против (Россия и Боливия) и двух воздержавшихся (Казахстан и Китай).

Оба варианта резолюции предусматривали продление оружейного эмбарго и других санкций, включающих замораживание активов и запрет на поездки лицам, причастным к дестабилизации Йемена, до 26 февраля 2019 года, а полномочий отслеживающей выполнение этих рестрикций группы экспертов - до 28 марта 2019 года. При этом британский текст содержал обвинения в адрес Ирана: западные страны приписывают ему незаконные поставки оружия йеменским мятежникам. Кроме того, в подготовленном Великобританией проекте резолюции выражалось "намерение принять дальнейшие меры в ответ на эти нарушения".

Ситуация в Йемене

С августа 2014 года Йемен является ареной противостояния между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями страны и мятежными формированиями. Ситуация резко обострилась 29 ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников бывшего президента Али Абдаллы Салеха. 2 декабря экс-президент Йемена объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а 4 декабря был убит мятежниками.