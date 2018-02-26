РФ заблокировала антииранскую резолюцию СБ ООН по Йемену и добилась принятия своего текста

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия в понедельник заблокировала принятие несогласованного проекта резолюции о продлении режима санкций в отношении Йемена, содержавшего обвинения в адрес Ирана в незаконных поставках оружия мятежникам - хуситам. Сразу после этого на голосование был вынесен российский вариант документа, который был принят единогласно.

За несогласованный документ, подготовленный Великобританией, проголосовали 11 государств при двух высказавшихся против и двух воздержавшихся.

Оба текста предусматривали продление оружейного эмбарго и других санкций до 26 февраля 2019 года, а полномочий отслеживающей их выполнение группы экспертов - до 28 марта 2019 года. При этом британский вариант резолюции содержал обвинения в адрес Ирана, которого западные страны подозревают в незаконных поставках оружия йеменским мятежникам - хуситам.

Выводы о причастности Ирана к нарушениям оружейного эмбарго содержатся в последнем докладе группы экспертов ООН по Йемену, которые проанализировали фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду в ноябре прошлого года, а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. Специалисты ООН пришли к выводу, что оружие было ввезено в Йемен уже после того, как в 2015 году в отношении страны было введено оружейное эмбарго. При этом иранская сторона, по мнению экспертов, "не приняла необходимые меры для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи" военного оборудования и технологий. Как подчеркивается в докладе, Тегеран не предоставила объяснений, как оружие могло попасть в Йемен.

По информации от дипломатов, на встрече комитета СБ ООН по Йемену в конце января Россия и Китай выразили скептическое отношение к выводам экспертов. По мнению Москвы и Пекина, специалистами не был обеспечен должный уровень сохранности вещественных доказательств, то есть нет никаких гарантий, что оборудование, изученное специалистами, действительно находилось в распоряжении йеменских мятежников.