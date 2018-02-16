Хейли призвала Совбез ООН принять меры против Ирана за поставки оружия в Йемен

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Совету Безопасности ООН пришло время предпринять действия в отношении Ирана, который обвиняют в незаконных поставках оружия мятежникам в Йемене. С таким утверждением выступила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Она прокомментировала новый доклад экспертов всемирной организации по Йемену, которые проанализировали фрагменты ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду, а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. Как заявили в постпредстве США, специалисты ООН пришли к выводу, что "иранское оружие и баллистические ракеты были ввезены в Йемен" уже после того, как в 2015 году в отношении страны было введено оружейное эмбарго. При этом Тегеран, по мнению экспертов, не предпринял необходимых мер для пресечения этих поставок.

"Этот доклад подчеркивает то, что мы говорили на протяжении последних месяцев: Иран незаконно передавал оружие в нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности. Соединенные Штаты продолжат обращать внимание на опасные действия Ирана, но мир не может оставить эти грубые нарушения без ответа. Иран должен знать, что неповиновение международному сообществу влечет за собой последствия. Совету Безопасности пришла пора действовать", - говорится в письменном заявлении Хейли. Она не уточнила, каких именно шагов ждет от СБ ООН.

На прошлой неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что США попытаются добиться от СБ ООН принятия мер против Ирана за предполагаемые поставки оружия мятежникам в Йемене. Дипломат подвел итоги визита членов Совбеза в Вашингтон в конце января, где им были продемонстрированы обломки ракет и другая военная техники якобы иранского происхождения "в качестве подтверждения незаконных поставок Ираном оружия хуситам в Йемене".