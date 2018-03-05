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В Италии завершилось голосование на выборах в парламент и в администрации двух областей

Международная панорама
5 марта, 1:06 UTC+3 РИМ РИМ 5, марта. /ТАСС

Фаворитом парламентских считается правоцентристская коалиция в составе партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии"

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Премьер-министр Италии Паоло Джентилони

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони

© AP Photo/Andrew Medichini

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах в парламент Италии подошло к концу. Избирательные участки по всей стране закрылись в воскресенье вечером в 23:00 (01:00 мск понедельника) по местному времени.

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По данным МВД, выполняющего на Апеннинах функции избиркома, к урнам были приглашены более 46,5 млн граждан. Причем голосовать за кандидатов в нижнюю палату парламента (Палату депутатов) имеют право все избиратели, достигшие совершеннолетия. За кандидатов в верхнюю палату (Сенат), где установлен возрастной ценз (старше 40 лет), могут высказаться лишь избиратели старше 25 лет.

Итальянцам предстояло в общей сложности определить 945 народных избранников: 630 депутатов и 315 сенаторов. Всего свои кандидатуры выдвинули 7 тыс. 762 человека от 31 партии, часть из которых выступают в коалициях. Для прохождения в законодательный орган необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Для последующего формирования правительства партии или коалиции необходимо набрать не менее 40% голосов, чтобы обладать парламентским большинством. Подсчет осуществляется на основании смешанной системы, частично мажоритарной, частично пропорциональной при учете результатов как кандидатов по одномандатным округам, так и списков партий.

По данным опросов общественного мнения, ни одна из политических сил не преодолеет 40-процентный барьер. При этом фаворитом считается правоцентристская коалиция в составе партии "Вперед, Италия" бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братьев Италии" Джорджи Мелони. Наибольшее число голосов из партий, выступающих вне коалиций, скорее всего получит антисистемное "Движение "5 звезд" (около 30%). Тогда как правившая до сих пор Демократическая партия (ДП) наберет, согласно прогнозам, чуть более 20%.

Одновременно с голосованием на парламентских выборах проходят выборы губернаторов и администраций двух крупнейших областей - северной Ломбардии и столичной Лацио. Первые результаты экзитполов по итогам этих выборов будут объявлены в ближайшее время.

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