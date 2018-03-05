СМИ: "Движение "5 звезд" уступает на выборах в Италии коалиции правоцентристов

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Антисистемное "Движение "5 звезд" лидирует среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии, состоявшихся в воскресенье. Таковы данные первого экзитпола, распространенные телеканалом RAI News 24 по завершении голосования.
Согласно опросам на выходе с избирательных участков, политическое движение, основанное блогером и комиком Беппе Грилло, на выборах в Сенат (верхняя палата парламента) набирает от 29% до 32% голосов. По Палате депутатов "5 звезд" получают, по этой первой оценке, от 29,5% до 32,5% голосов.
Вместе с тем, по суммарному числу голосов вперед выходит коалиция правоцентристских сил, в которую входят партия экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", движение "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони. В совокупности они набирают от 33,5% до 36,5% голосов на выборах в Сенат и от 33% до 36% - на выборах в Палату депутатов.
Правящая Демократическая партия и ее союзники по левому центру, при этом, согласно первым прогнозам, терпят поражение, занимая по сумме голосов третье место - как в Сенате, так и в Палате депутатов. Так в верхней палате они набирают от 25% до 28% голосов, в нижней - от 24,5% до 27,5%.
Партии "Вперед, Италия" и "Лига", входящие в правоцентристскую коалицию, набрали практически одинаковое число голосов. Согласно экзитполам, у обеих от 12,5 до 15,5%.
По данным некоторых компаний, проводивших экзитполы на выходе из избирательных участков, "Лига" Маттео Сальвини обгоняет по числу полученных голосов в нижней палате "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Согласно внутрикоалиционной договоренности, партия, которая наберет больше голосов, предлагает кандидатуру премьер-министра. Сальвини претендует на премьерство.
Коалиция правоцентристов может получить большинство мест в Палате депутатов. Согласно данным экзитполов, входящие в коалицию партии могут получить от 225 до 265 мест в нижней палате итальянского парламента.
Первой же партией по числу голосов остается "Движение "5 звезд". Согласно тому же подсчету социологов, объединение может рассчитывать на фракцию численностью от 195 до 235 депутатов. Правящая же ныне Демократическая партия и ее союзники по левому центру остаются теперь на третьей позиции и могут получить от 115 до 155 депутатских мандатов.
Всего же Палата депутатов насчитывает 660 мест, и для формирования прочного правящего большинства той или иной политической силе необходимо получить 316 мест.