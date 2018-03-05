СМИ: "Движение "5 звезд" уступает на выборах в Италии коалиции правоцентристов

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Антисистемное "Движение "5 звезд" лидирует среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии, состоявшихся в воскресенье. Таковы данные первого экзитпола, распространенные телеканалом RAI News 24 по завершении голосования.

Согласно опросам на выходе с избирательных участков, политическое движение, основанное блогером и комиком Беппе Грилло, на выборах в Сенат (верхняя палата парламента) набирает от 29% до 32% голосов. По Палате депутатов "5 звезд" получают, по этой первой оценке, от 29,5% до 32,5% голосов.

Вместе с тем, по суммарному числу голосов вперед выходит коалиция правоцентристских сил, в которую входят партия экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", движение "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони. В совокупности они набирают от 33,5% до 36,5% голосов на выборах в Сенат и от 33% до 36% - на выборах в Палату депутатов.

Правящая Демократическая партия и ее союзники по левому центру, при этом, согласно первым прогнозам, терпят поражение, занимая по сумме голосов третье место - как в Сенате, так и в Палате депутатов. Так в верхней палате они набирают от 25% до 28% голосов, в нижней - от 24,5% до 27,5%.