Политики и журналисты в Италии ожидают официальных результатов парламентских выборов

РИМ, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Избирательные участки закрылись в Италии, где в воскресенье состоялось голосование на парламентских выборах. Уже вышли экзитполы, политики сделали первые пока осторожные заявления, а журналисты продолжают гадать, какие альянсы появятся в ближайшие недели, чтобы гарантировать управляемость страной.

Как и предполагалось, выборы не принесли неожиданных сюрпризов, и если данные экзитполов совпадут с окончательными официальными результатами, то ни одна из политических партий не сумеет преодолеть 40-процентный барьер для получения парламентского большинства и формирования правительства. Никаких сюрпризов пока не принес и попартийный расклад. Судя по первым подсчетам МВД, основанным на обработке части бюллетеней с экстраполяцией результатов в национальном масштабе, наибольшее число голосов (до 32%) среди партий получает антисистемное "Движение "5 звезд", но это меньше, чем суммарный результат партий правоцентристской коалиции в составе "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони. Они в сумме набирают около 36%.

Единственная возможная неожиданность в том, что "Лига" впервые может обогнать своего "старшего союзника" "Вперед, Италия", что скажется на составе кабинета, если они сумеют его сформировать.

Лидеры партий наблюдают за ходом голосования из своих штабов

Несмотря на попытку продемонстрировать единство, у правоцентристской коалиции нет единого штаба. "Лига" ждет результатов в своей исторической штаб-квартире в Милане. "Вперед, Италия" контрольный центр организовала тоже в Милане, тогда как парламентарии распущенного созыва делают заявления в пресс-зале нижней палаты парламента в Римском дворце Монтечиторио.

Наиболее оживленный штаб у "Движения "5 звезд", организованный в римской гостинице Parco dei Principi. Здесь собрались несколько сот журналистов, из них несколько десятков иностранных. Именно "пятизвездные" привлекают наибольшее внимание. Основные международные каналы, включая Euronews, ведут прямые включения.

Здесь уже начали выходить видные представители "Движения", все они выступают с короткими и достаточно программными заявлениями о том, что результат "невероятный", который позволит "пятизвездным" стать "основным стержнем парламента". Прямого общения, как на это надеялись журналисты, не допускается. Все спикеры окружены плотным кольцом ассистентов. Исключение допускается только для итальянских каналов.

"Эта ночь будет очень длинной. Подсчет [голосов] сложный и долгий", - сказал корреспонденту ТАСС Диего, один из координаторов коммуникации "Движения".

Его лидер и кандидат в премьеры Луиджи Ди Майо может появиться в самом конце. Пока складывается ощущение, что "пятизвездные", несмотря на "хорошую мину", рассчитывали на большее. Или теперь им приходится мастерски скрывать то, что они знали с самого начала: самостоятельно им не править, а чтобы попасть в правительство, нужно нарушить их главный принцип - не вступать ни с кем в альянсы.