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Боевики Восточной Гуты на полтора часа задержали конвой "Красного Полумесяца"

Международная панорама
5 марта, 16:02 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 5, марта. /ТАСС

Ранее представитель международного комитета сообщил, что колонна из 46 грузовиков с продовольствием и медикаментами миновала блокпосты боевиков в окрестностях Думы и въехала в этот населенный пункт

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 5 марта. /ТАСС/. Боевики, контролирующие Восточную Гуту, на полтора часа задержали гуманитарный конвой "Красного Полумесяца" на въезде в этот район. Однако в итоге усилиями российского Центра по примирению враждующих сторон была достигнута договоренность о пропуске конвоя, сообщили работающие в Сирии журналисты.

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Ранее представитель Международного комитета Красного Креста Али аз-Заатари, который сопровождал конвой, сообщал, что колонна из 46 грузовиков с продовольствием и медикаментами миновала блокпосты боевиков в окрестностях Думы и въехала в этот населенный пункт. Общий объем помощи составляет 247 т. Передача груза должна состояться при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон.

Аз-Заатари проинформировал, что разгрузка помощи, рассчитанной на 25 тыс. жителей, будет продолжаться до вечера. Он уточнил, что в момент проезда колонны по гуманитарному коридору возле лагеря беженцев Эль-Вафидин были слышны взрывы снарядов и выстрелы. "Это нам не очень понравилось, потому что для оказания гуманитарной помощи необходимы безопасные условия", - подчеркнул он. Аз-Заатари не уточнил, какая из группировок вела обстрел.

Под контролем бандформирований остаются 80 кв. км в Восточной Гуте, или примерно треть территории этого региона, расположенного на шоссе Дамаск - Хомс. Представитель командования ВС республики заявил агентству Sana, что войска продолжают военные операции против террористов после гуманитарных пауз, которые действуют с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени. Эти операции, по его словам, "преследуют цель облегчить выход мирного населения из подконтрольных бандформированиям районов".

В воскресенье президент республики Башар Асад в беседе с журналистами в Дамаске подчеркнул, что "сирийская армия будет преследовать террористов в Гуте, но при этом соблюдать установленные гуманитарные паузы для выхода мирных граждан".

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками: как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, а также силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой.

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Асад, Башар Хафез Путин, Владимир Владимирович
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