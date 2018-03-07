Sky: глава британского МВД проведет заседание комитета COBRA из-за инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд проведет в среду заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, посвященное обстоятельствам инцидента в Солсбери, в котором в результате воздействия неизвестного вещества пострадали экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News.

Согласно распространенной информации, в ходе заседания, назначенного на 10:45 (13:45 мск), его участники обсудят ход расследования дела об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела заседание Национального совета по безопасности в связи с данным делом. В канцелярии премьера корреспонденту ТАСС заявили, что Мэй не будет делать поспешных суждений по этому инциденту, учитывая то, что расследование продолжается. Его возглавили эксперты контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

66-летний экс-полковник ГРУ Скрипаль был обнаружен в воскресенье вместе со своей 33-летней дочерью Юлией в торговом центре The Maltings в Солсбери. Оба находились на скамейке в бессознательном состоянии. В данный момент сотрудники британской полиции определяют вещество, которое привело к ухудшению здоровья двух пострадавших. Они в критическом состоянии находятся в больнице.