Туск ответил Трампу, что торговые войны - это плохо

БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Торговые войны - это плохо и их легко проиграть. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть".

"Он [Трамп] сказал недавно, что, я цитирую, "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть". Но все наоборот. Торговые войны - это плохо, и их легко проиграть", - сказал он.

По его словам, в настоящее время есть "риск серьезных разногласий между США и остальным миром, включая ЕС". "Учитывая эффект, который может быть от введения США пошлин, я предложу лидерам ЕС на саммите в марте провести чрезвычайное обсуждение по торговле. Мы должны исходить из того, что нам нужно сохранить торговлю живой и если необходимо - защищать интересы европейцев, включая в рамках ВТО", - сказал Туск.

Президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что его страна на этой неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.