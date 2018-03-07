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Туск ответил Трампу, что торговые войны - это плохо

Международная панорама
7 марта, 16:13 UTC+3

Глава Европейского совета добавил, что такие войны легко проиграть

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Материал из 1 страницы
Глава Европейского совета Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск

© REUTERS/Heinz-Peter Bader

БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Торговые войны - это плохо и их легко проиграть. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть".

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"Он [Трамп] сказал недавно, что, я цитирую, "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть". Но все наоборот. Торговые войны - это плохо, и их легко проиграть", - сказал он.

По его словам, в настоящее время есть "риск серьезных разногласий между США и остальным миром, включая ЕС". "Учитывая эффект, который может быть от введения США пошлин, я предложу лидерам ЕС на саммите в марте провести чрезвычайное обсуждение по торговле. Мы должны исходить из того, что нам нужно сохранить торговлю живой и если необходимо - защищать интересы европейцев, включая в рамках ВТО", - сказал Туск.

Президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что его страна на этой неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Туск, Дональд Трамп, Дональд
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