СМИ: парламент Флориды принял закон о предотвращении стрельбы в школах

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Нижняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида одобрила в среду пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийству 17 человек в школе города Паркленд 14 февраля. Об этом сообщила газета Sun Sentinel.

Верхняя палата (сенат) парламента штата одобрила пакет законов еще в понедельник. Теперь документы отправят на утверждение губернатора штата Рика Скотта. Прежде чем поставить свою подпись, он обещал тщательно изучить итоговые законы с учетом внесенных в первоначальный текст поправок. "Когда билль положат на мой стол, я сделаю то, что никогда не делают в Вашингтоне, - изучу каждую строку", - заявил губернатор

Сенат штата проголосовал за повышение с 18 лет до 21 года возрастного ценза на покупку вооружений штурмового образца и за запрет торговли устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматического оружия. Проекты наделяют органы правопорядка более широкими полномочиями при конфискации вооружений и боеприпасов у людей с психическими отклонениями и позволяют ужесточить меры безопасности в школах за счет увеличения численности охраны и разрешения некоторым учителям иметь при себе оружие.

Пакет законодательных мер подготовлен аппаратом губернатора Скотта. По его словам, помимо перечисленных выше мер, власти намерены обязывать сдавать оружие лиц, которых суд признал опасными для окружающих или самих себя. В течение 60 дней такие люди не смогут обратиться в суд за разрешением вернуть им право владеть оружием или покупать его.

Власти Флориды планируют выделить $450 млн на ужесточение мер безопасности в школах, в том числе за счет обязательного присутствия в учебных заведениях полицейских во время всего цикла занятий. При этом не должно быть менее одного полицейского на 1 тыс. школьников.

Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз, исключенный за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.