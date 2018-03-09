Белый дом: место и дата встречи Трампа с Ким Чен Ыном будут определены позднее

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Место и дата встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут определены позднее. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить", - отметила она.

По словам Сандерс, США "ожидают достижения договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова". "Тем временем все санкции будут оставаться в силе, и мы будем и дальше оказывать максимальное давление [на Пхеньян]", - добавила она.

Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года.

"Он [Ким Чен Ын] выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Президент Трамп оценил брифинг [проведенный ему южнокорейской делегацией] и сказал, что встретится с Ким Чен Ыном до мая для достижения постоянной денуклеаризации [Корейского полуострова]", - отметил Чон Ый Ён.

Он и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи объявил, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.