Госсекретарь США отметил, что Трамп принял решение о встрече с Ким Чен Ыном самостоятельно

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп самостоятельно принял решение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако эти контакты не будут означать начала полноценных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в столице Республики Джибути.

Тиллерсон, текст выступления которого распространила пресс-служба Госдепартамента, подчеркнул, что, с точки зрения американской администрации, существует разница между тем, чтобы "говорить с Северной Кореей и вести с ней переговоры". Как пояснил госсекретарь, "условий для проведения переговоров пока нет". При этом, по его словам, Трамп "уже некоторое время говорил, что открыт для возможности поговорить и готов встретиться с Ким Чен Ыном". "Думаю, президент рассудил, что время для этого пришло сейчас", - добавил Тиллерсон.

"Что касается решения о контактах между Трампом и Ким Чен Ыном, президент принял его сам", - добавил госсекретарь. По его словам, Трамп "уже некоторое время думал об этом, так что это не было сюрпризом". "Думаю, вопрос в том, чтобы договориться о том, когда и где будет первая встреча между ними, на согласование всего этого потребуются несколько недель", - констатировал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".