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Глава Пентагона сообщил, что речь Путина разочаровала, но не удивила его

Международная панорама
11 марта, 20:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, марта. /ТАСС

Джеймс Мэттис считает, что часть заявлений российского президента можно опустить "как риторику накануне выборов"

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис

©  AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в воскресенье сообщил, что Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию разочаровало, но не удивило его. Глава Пентагона, слова которого приводит пресс-служба ведомства, поделился своими впечатлениями о выступлении российского лидера с журналистами в самолете по пути в Оман.

"Я бы назвал это разочаровывающим, но не удивительным в данный момент, - сказал он. - Сейчас мы можем опустить часть этого как риторику накануне выборов".

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Мэттис утверждал, что "не увидел изменений в военном потенциале России". По его словам, о "каждой из этих систем, о которой он (Путин - прим. ТАСС) говорил", было известно уже давно. "Я не вижу, что они могут изменить военное равновесие, - сообщил министр. - Они не оказывают никакого влияния <...> на нашу сторону в деле изменения позиции сдерживания".

Глава Пентагона выразил надежду на то, что "российские вооруженные силы не подхватят предвыборную риторику [президента]". "У них довольно профессиональный офицерский корпус", - заявил Мэттис.

По его мнению, Москва "не действует в своих собственных интересах", когда откладывает российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем с участием заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Шэннона.

В послании Федеральному собранию Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Рябков в эксклюзивном комментарии ТАСС сообщил, что консультации были отложены из-за решения США сорвать планировавшиеся встречи по проблематике информационной кибербезопасности в Женеве.

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