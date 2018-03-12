Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет в понедельник заседание Национального комитета безопасности по теме хода расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в канцелярии британского премьера.

"Заседание Национального комитета безопасности состоится сегодня, оно будет посвящено инциденту в Солсбери. Время заседания будет определено позднее", - сказал собеседник агентства.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.