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Вторая группа мирных жителей покинула Восточную Гуту по гуманитарному коридору

Международная панорама
13 марта, 12:06 UTC+3 ГУТА 13, марта. /ТАСС

В первой группе было 35 беженцев, 20 из них - женщины и дети

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 13 марта. /ТАСС/. Вторая группа мирных жителей вышла из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор. Свидетелями этого стали журналисты, работающие в Сирии.

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В первой группе было 35 беженцев, 20 из них - женщины и дети. Общая численность вышедших из Восточной Гуты во вторник составила около 100 человек.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что во вторник из Восточной Гуты планируется вывести более 1 тыс. боевиков и мирных жителей.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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Герасимов, Валерий Васильевич
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