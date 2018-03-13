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В Госдепе сообщили, что Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря США

Международная панорама
13 марта, 16:43 дата обновления: 13 марта, 17:28 UTC+3

Заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин также сообщил, что Трамп не объяснил Тиллерсону свое решение

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Рекс Тиллерсон не хотел покидать должность госсекретаря США, а президент Дональд Трамп не разъяснил, почему решил отстранить его.

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Рекс Тиллерсон

Биография экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Об этом заявил агентству Associated Press  во вторник заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

По его словам, Тиллерсон "в полной мере хотел остаться" на своем посту, так как полагал, что успешно работает на благо национальной безопасности страны. Как отметил Голдстин, Тиллерсон "не говорил с президентом и не знает о его мотивах".

О решении Трампа уволить Тиллерсона с поста госсекретаря США было объявлено ранее во вторник. Кандидатом на эту должность выдвинут Майкл Помпео, который до сих пор являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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