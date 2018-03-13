Премьер Великобритании 14 марта озвучит решение по делу Скрипаля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду озвучит решение по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, при этом Лондон ждет от Москвы объяснений до конца вторника. Об этом заявил британский посол в Москве Лори Бристоу.

"Я только что провел короткую встречу с первым заместителем главы МИД [России] Владимиром Титовым для обсуждения событий в Солсбери (4 марта Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно- паралитического вещества, их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери) и заявления Мэй в Палате общин 12 марта, (выступая в нижней палате парламента, британский премьер заявила, что Москва с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью, при этом она назвала инцидент "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства", кроме того, по ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России), - отметил посол. - Я также подтвердил, что мы ожидаем к концу дня (вторника) от российского государства объяснений, как это вещество было использовано в Солсбери. Премьер-министр примет решение и озвучит его завтра о том, кто ответственен".

Встреча Бристоу в МИД РФ длилась около получаса, после короткого заявления дипломат уехал вместе с сопровождавшими его сотрудниками посольства.

Как заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал Лавров.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.