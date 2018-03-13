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CNN: Тиллерсон отправлен в отставку из-за разногласий с Трампом по КНДР и Ирану

Международная панорама
13 марта, 18:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

Телекомпания отмечает, что госсекретарь считал преждевременной встречу с Ким Чен Ыном и опасался пересмотра СВПД по иранской ядерной программе

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Рекс Тиллерсон уволен президентом США Дональдом Трампом с поста госсекретаря, поскольку не разделял взгляды Трампа на политику в отношении КНДР и Ирана. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

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Рекс Тиллерсон

Биография экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Существенным фактором, повлиявшим на решение Трампа, стали расхождения с Тиллерсоном по вопросу о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметила CNN. Тиллерсон, по данным телекомпании, подчеркивал, что такие переговоры возможны лишь тогда, когда будет проведена подготовительная работа. Кроме того, указала CNN, Тиллерсон считал рискованным стремление Трампа добиваться фактического пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов СБ ООН - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - и Германия) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом в связи с ядерной программой Тегерана. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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