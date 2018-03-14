Мадрид выступил за расследование дела Скрипаля и заявил о солидарности с Лондоном

МАДРИД 14 марта /ТАСС/. Правительство Испании выступает за расследование случая отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и выражает солидарность с Великобританией. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства иностранных дел и сотрудничества страны.

По его информации, Мадрид "выражает свое решительное возмущение и глубокую обеспокоенность в связи с нападением, которое произошло 4 марта в Солсбери". "Испания выражает свою солидарность с Соединенным Королевством, страной-партнером, союзником и другом, а также с пострадавшими", - отметили в МИД.

"Речь идет о крайне сложном вопросе, который требует полного расследования, которое позволит прояснить все детали произошедшего и найти ответственных, которые должны быть обнаружены и предстать перед судом", - добавили в испанском ведомстве. "Испания поддержит все усилия, предпринятые в этом отношении", - отметили в министерстве. "Борьба с производством, обладанием, хранением и использованием химического оружия представляет собой неотъемлемую цель всего международного сообщества", - заключили в МИД.

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.