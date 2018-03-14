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Госдеп: назначение Помпео ничего не изменит в отношениях Москвы и Вашингтона

Международная панорама
14 марта, 18:34 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 14, марта. /ТАСС

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии отметил, что "Помпео будет работать так, как от него потребуют президент и американский народ"

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БЕЛГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона не изменятся с приходом Майкла Помпео на пост главы американского Госдепартамента. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

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Отвечая на вопрос, является ли увольнение Рекса Тиллерсона частью новой политики Вашингтона по отношению к Москве, Митчелл ответил: "Наша цель - улучшать приоритеты президента во внешней политике. Госдепартамент привержен идее сотрудничества с нашими союзниками и партнерами. Помпео будет работать так, как от него потребуют президент и американский народ. Ничего не изменилось".

Помощник госсекретаря также подчеркнул, что "Госдеп будет в твердых руках", пока Помпео не будет официально утвержден.

13 марта хозяин Белого дома объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Помпео. При этом на пост директора ЦРУ Трамп выдвинул первого замглавы спецслужбы Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

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Кадровые перестановки в кабинете Трампа
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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Вучич, Александар Помпео, Майкл (Майк)
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