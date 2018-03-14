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Асад: США не отказались от планов по расколу Сирии и Ирака

Международная панорама
14 марта, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Сирийский президент рассказал о западной поддержке региональных террористических группировок

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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 марта. Соединенные Штаты и их союзники не отказались от планов, направленных на ослабление и раскол государств Ближнего Востока, в первую очередь, Сирии и Ирака. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в среду президент Сирии Башар Асад.

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Он принял в Дамаске спецпосланника премьер-министра Ирака и советника по вопросам национальной безопасности Фалеха аль-Файяда. "Несмотря на большие успехи, достигнутые Сирией и Ираком в войне с терроризмом, США и их региональные пособники не прекращают оказывать материальную поддержку и политическое прикрытие террористическим группировкам", - заявил Асад.

По его словам, "от тех, кто противостоит опасным замыслам США, требуется объединить усилия по защите своего единства и суверенитета".

Аль-Файяд передал президенту республики послание премьер-министра Хейдара аль-Абади, в котором, по сведениям агентства, подчеркивалась "важность укрепления сотрудничества и координации между Дамаском и Багдадом на нынешнем ответственном этапе, переживаемом Ближним Востоком".

Иракский эмиссар, как передала SANA, выразил уверенность, что "совместная борьба народов Сирии и Ирака приведет к ликвидации террористической угрозы и будет способствовать восстановлению стабильности во всем регионе".

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Персоны
Асад, Башар Хафез Абади, Хейдар, аль-
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