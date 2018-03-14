Лондон не намерен предоставлять Москве образцы вещества, которым отравили Скрипаля

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Лондон не собирается предоставлять Москве образцы вещества, которым в начале марта в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской военной разведки Сергей Скрипаль, завербованный в свое время западными спецслужбами.

Об этом заявил в среду и. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Российский коллега говорил об образцах, но, опять- таки, это неправильное понимание Конвенции [о запрещении химического оружия]. В Конвенции нет положений, требующих от Великобритании поделиться образцами, собранными в рамках уголовного расследования", - сказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, британский дипломат. Он комментировал адресованное Соединенному Королевству требование России предоставить образцы отравляющего вещества, при помощи которого было совершено покушения на Скрипаля. Ответственность за этот инцидент Лондон возлагает на Москву.

По словам Аллена, Конвенция предусматривает, что вторые экземпляры образцов предоставляются "подвергающимся инспекциям государствам". "Россия в данном случае не является страной, подвергающейся инспекции", - добавил британский дипломат.