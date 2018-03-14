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СМИ: Трамп намерен сменить министра юстиции из-за расследования по России

Международная панорама
14 марта, 23:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

Глава Белого дома планирует назначить на этот пост главу Агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта, пишет Vanity Fair

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НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждал в Белом доме план увольнения министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса и назначения на его место главы Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта. Об этом сообщил в среду журнал Vanity Fair.

Он ссылается на информацию, полученную от двух членов правящей Республиканской партии, поддерживающих постоянный контакт с президентской администрацией. По данным этих источников, Трамп хочет назначить главой минюста Прюитта из-за того, что ему в отличие от Сешнса не придется брать самоотвод от расследования приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США 2016 года. Кроме того, главе EPA, входящему в состав федерального правительства, при назначении на другой пост не потребуется проходить процедуру утверждения своей кандидатуры в Сенате Конгресса, пояснило издание.

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Расследование по поводу вмешательства извне в выборы проводят в том числе ФБР и спецпрокурор США Роберт Мюллер. Он был назначен минюстом как раз после того, как Сешнс, который был одним из советников Трампа во время предвыборной кампании, взял в марте 2017 года самоотвод в этом деле ввиду возможного конфликта интересов. Спецпрокурор, в частности, изучает, не препятствовал ли Трамп правосудию, предпринимая попытки помешать расследованию ФБР в отношении предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Журнал подтверждает данные телекомпании CNN о том, что скоро свой пост покинет и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. Он попал в опалу, так как тайно встречался с бывшим помощником Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс. Журнал утверждает, что президент США намерен отстранить своего помощника и дочь Иванку Трамп, своего старшего советника и зятя Джареда Кушнера, чтобы предотвратить дальнейшие нападки на них ведущих американских СМИ.

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