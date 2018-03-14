Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Утро вторника ознаменовалось чередой кадровых перестановок в коридорах высших органов власти в Вашингтоне. Без четверти девять по местному времени президент Дональд Трамп в своем "фирменном" стиле - через Twitter - объявил об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона и выдвижении на этот пост кандидатуры Майкла Помпео, который до этого дня являлся директором ЦРУ. Одновременно руководитель администрации США сообщил, что на освобождающееся место Помпео будет назначена нынешний первый заместитель директора ЦРУ Джина Хэспел.

На одной волне

Вскоре после появления этих новостей Трамп прокомментировал их, ответив на вопросы журналистов перед вылетом в штат Калифорния в рабочую поездку.

Естественно, хозяин Белого дома прежде всего дал высокую оценку качествам Помпео.

"Я с Майком Помпео работаю уже какое-то время. Невероятная энергия, невероятный интеллект. Мы всегда с ним находимся на одной волне. Отношения всегда были чрезвычайно хорошими, и вот что мне требуется от госсекретаря", - подчеркнул Трамп.

"Мне кажется, что Майк Помпео будет по-настоящему замечательным госсекретарем. У меня к нему полное доверие", - заявил президент, добавив, что он и Помпео мыслят схожим образом.

Разногласия с Тиллерсоном

В связи с этим он подтвердил, что расходился во мнениях с освобожденным от должности главы внешнеполитического ведомства США Тиллерсоном. "Рекс и я давно об этом (то есть возможной отставке - прим. ТАСС) говорили. Мы вообще-то хорошо ладили, но расходились во мнениях по [различным] вопросам", - признал Трамп.

Он пояснил, что имеет в виду, в частности, противоречия, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий, который был согласован постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в июле 2015 года. "Я считаю, что иранская сделка ужасна. Он, как я понимаю, полагал, что та неплоха. Я хотел ее или разорвать или как-то видоизменить, а он придерживался иного мнения", - поведал президент.

"Так что мы мыслили не одним и тем же образом", - подытожил Трамп. На его взгляд, у Тиллерсона "другой склад ума", "другое мышление". "Думаю, Рекс теперь будет намного счастливее", - добавил американский лидер.

Обстоятельства увольнения Тиллерсона

В соответствии с данными американской печати, ссылающейся на неназванных представителей администрации США, подать в отставку Тиллерсону было предложено 9 марта, когда он находился в турне по странам Африки. Он, судя по всему, проигнорировал это "предложение, от которого невозможно отказаться".

Во всяком случае, заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин в кратком письменном заявлении указал, что у Тиллерсона "были все намерения оставаться" на посту руководителя внешнеполитического ведомства, что он добился "осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности", а также "наладил... отношения с коллегами" в других странах мира. "Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему не известна причина [отставки]", - говорилось в заявлении Голдстина.

Этот заявление стоило Голдстину должности. Белый дом отправил его в отставку вскоре после публикации заявления.

Сам Тиллерсон вышел к репортерам уже во второй половине дня, зачитал заранее заготовленный текст и отказался отвечать на вопросы. Он сообщил, что официально перестанет быть шефом американской дипломатии с 31 марта. Однако еще до конца нынешнего рабочего дня Тиллерсон, по его словам, поручит временно исполнять обязанности госсекретаря своему первому заместителю Джону Салливану. В оставшееся до конца месяца время Тиллерсон, согласно изложенной им информации, будет заниматься административными вопросами, связанными с передачей дел сменщику (то есть Помпео).

Слово за Сенатом

В новом качестве кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США. Руководители профильных комитетов Сената (по иностранным делам и разведке), которые представляют правящую Республиканскую партию, пообещали скорейшее рассмотрение этих кандидатур. В комитете по иностранным делам уточнили, что у них такие слушания, состоятся, как ожидается, в апреле.

Член сенатского комитета по иностранным делам Бенджамин Кардин (демократ, от штата Мэриленд) утверждал в эфире телекомпании CNN, что "совершенно никакого заблаговременного уведомления" от Белого дома по поводу предстоящих кадровых перестановок в Госдепартаменте он и его коллеги не получали. "Это, безусловно, день сюрпризов", - сказал Кардин.

Между тем о резких противоречиях между Трампом и Тиллерсоном американские газеты писали на протяжении всех последних месяцев. Еще в конце ноября прямо говорилось, что вероятным сменщиком Тиллерсона станет Помпео.