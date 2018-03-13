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Белый дом уволил замгоссекретаря США Голдстина за высказывания об отставке Тиллерсона

Международная панорама
13 марта, 20:05 дата обновления: 13 марта, 20:35 UTC+3

По сообщениям Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц США, озвученные Голдстином обстоятельства отставки Тиллерсона противоречили версии Белого дома

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Белый дом принял решение уволить заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на неназванных официальных лиц США информационное агентство Associated Press.

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По их словам, это решение было принято в связи с обнародованием Голдстином заявления об обстоятельствах отправки в отставку с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое, по существу, противоречило версии, изложенной Белым домом. Согласно сведениям, которые приводит AP, Голдстин был поставлен в известность о вынесенном Белым домом решении вскоре после того, как обнародовал свое заявление. От самого Голдстина комментариев пока не последовало. С утра он ответил на запрос корреспондента ТАСС, предоставив то же самое заявление об отправке Тиллерсона в отставку, которое сначала цитировало AP, но затем прекратил выходить на контакт.

Заявление Голдстина действительно представляло собой фактически яркий пример инсубординации. В нем буквально говорилось, что у Тиллерсона "были все намерения оставаться" на посту руководителя внешнеполитического ведомства США, что он добился "осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности", а также "наладил <...> отношения с коллегами" в других странах мира. "Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему неизвестна причина [отправки в отставку]", - гласило заявление Голдстина.

По свидетельству ряда средств массовой информации США, документ шокировал опытных вашингтонских репортеров, так как из него следовало, что Тиллерсон узнал о своей дальнейшей судьбе, только когда об этом было публично объявлено. Голдстин пользовался репутацией одного из ближайших помощников Тиллерсона.

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