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Коркер уверен, что Помпео рад заступить на пост госсекретаря

Международная панорама
13 марта, 18:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

По словам председателя сенатского комитета по иностранным делам, утверждение Помпео на новом посту "не встретит препятствий"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Директор ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый во вторник президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона, готов работать на новом посту, его утверждение в Сенате не встретит препятствий. Такое мнение высказал во вторник в беседе с журналистами председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер (республиканец от штата Теннесси). Интервью транслировалось телекомпанией CNN.

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"Майкл Помпео рад заступить на пост госсекретаря, - отметил он. - Его утверждение на этом посту, как ожидается, не встретит препятствий".

На будущей неделе, по словам сенатора Коркера, члены комитета по иностранным делам проведут встречу с Помпео. "Лично я с ним ранее не встречался, но слышал о нем только позитивные отклики", - отметил он.

Помпео - выпускник военной академии в Вест-Пойнте, пять лет служил в армии, затем подал в отставку и продолжил образование в Гарвардской школе права, после чего занялся бизнесом. Он занимался выпуском комплектующих для аэрокосмической промышленности и оборудования для нефтедобычи. В 2010 году Помпео занялся политикой и был избран в Палату представителей Конгресса от штата Канзас.

Там он участвовал в работе комитетов по энергетике, торговле и разведке, а также входил в состав специальной комиссии Конгресса по расследованию нападения на дипмиссию США в 2012 году в Бенгази (Ливия). За резкие высказывания в адрес мусульман американские СМИ окрестили его "борцом с исламом". В январе прошлого года Трамп выдвинул его на пост директора ЦРУ.

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Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Коркер, Боб Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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