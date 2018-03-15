AP: в Вашингтоне утверждают, что РФ причастна к кибератакам на энергосистемы США

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что Россия причастна к попыткам получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, связанным с американскими энергетическими сетями. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

По версии его источников, такая активность была зафиксирована сотрудниками ФБР, министерства внутренней безопасности и разведывательных служб. Российской стороне, как утверждается, удалось получить доступ к указанным системам и "провести зондирование сети". Речь якобы идет о системах контроля на заводах и в электросетях.

Американские чиновники, как утверждается, помогли американским компаниям прекратить несанкционированный доступ. Представители фирм были предупреждены об опасности.